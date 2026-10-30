Costa Rica estará bajo influencia de una nueva onda tropical

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé el ingreso de la onda tropical número 52 a Costa Rica a inicios de la próxima semana. Aunque el fenómeno presenta una intensidad débil, su llegada podría coincidir con un aumento de la humedad y mayores posibilidades de lluvias en diferentes regiones del país.

Para las próximas horas, los meteorólogos pronostican condiciones mayormente estables debido al bajo contenido de humedad en el territorio nacional. Sin embargo, el panorama cambiaría a partir de este sábado, cuando se espera un incremento de la humedad atmosférica.

¿Habrá lluvias?

De acuerdo con el pronóstico del IMN, el aumento de la humedad favorecerá la presencia de aguaceros dispersos y posibles tormentas eléctricas durante las tardes en distintos sectores del país.

Además de las condiciones previstas para los próximos días, el IMN anticipa que diciembre podría registrar temperaturas más altas de lo habitual en Costa Rica.

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Este comportamiento estaría relacionado con el aumento de las temperaturas asociado con el fenómeno de El Niño y una menor influencia de los empujes fríos sobre el territorio nacional.