Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El manejo de los residuos en el país atraviesa una situación crítica, debido a que la capacidad de los rellenos sanitarios es limitada y algunas instalaciones podrían cerrar.

Ante este panorama, el Colegio de Ingenieros Químicos advierte que construir nuevos rellenos no basta para resolver el problema.

Olivier Álvarez, presidente de la organización, explicó que el país ha dependido históricamente de un único modelo de disposición final basado en el depósito de residuos en rellenos sanitarios.

Aunque este sistema ofrece ventajas, como una baja complejidad tecnológica y facilidad de operación, no resulta sostenible a largo plazo por razones que actualmente son evidentes.

Álvarez señaló que, para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión de residuos, es necesario habilitar nuevos lugares de disposición, ya que cuando uno de los eslabones de la cadena deja de funcionar, aumenta la presión sobre los demás.

El representante del colegio profesional indicó que el principal problema del país radica en haber apostado históricamente por un modelo que no es sostenible por sí mismo y cuya continuidad se ve comprometida por las condiciones sociales actuales.

Frente a esta situación, la organización solicita que cualquier nuevo proyecto cuente con estudios técnicos actualizados y públicos.

Asimismo, plantea la necesidad de buscar alternativas para tratar y aprovechar los residuos, en lugar de continuar enterrándolos.