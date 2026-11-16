Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Costa Rica conocerá este martes la lista de 14 selecciones que disputarán la ronda preliminar de la Copa Oro, en la que Montserrat, San Martín y Aruba aparecen como posibles rivales de la Sele en el repechaje de marzo.

Las tres selecciones del Caribe ganaron sus grupos en la Liga C de Naciones y ahora buscan su lugar en el repechaje: San Martín marcó 19 goles en 4 partidos en esta edición del torneo de CONCACAF.

El panorama indica que Costa Rica estaría entre las mejor ubicadas del repechaje, mientras que Montserrat, Aruba y San Martín aparecen entre las selecciones de la parte baja del ranking, si es que clasifican.