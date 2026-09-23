Costa Rica conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas con más de 121,000 personas que conocen la LESCO

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas, una fecha para concientizar sobre su importancia para la inclusión. En Costa Rica, alrededor de 70,000 personas sordas hacen uso de esta lengua.

Virya Castillo, una persona sorda, relató que en instituciones como los bancos la comunicación suele resolverse de manera escrita porque los funcionarios no saben cómo atenderla, y que en los servicios de salud la accesibilidad falla porque los llamados se realizan únicamente por audio, lo que la obliga a esperar largos periodos hasta que alguien advierte su condición.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país existen 121,000 personas que reconocen conocer la LESCO, apenas un 3,1% de la población, y cerca de 2,000 indicaron que esa era su lengua materna.

La intérprete Melina Protti afirmó que existen dos avances principales en los últimos años: “uno de ellos es la visibilidad que vemos hoy en día del intérprete de LESCO. Antes, en la mayoría de los espacios, no era común ver un intérprete”, declaró, y añadió que hoy se les ve en televisión, en las aulas universitarias, en actividades públicas y conciertos.

La especialista señaló que las organizaciones son más conscientes de que la información, el arte, la cultura y la educación deben ser accesibles para la comunidad sorda.