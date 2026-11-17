Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Sele perdió 7-0 ante Argentina este martes en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Paz y Álvarez marcaron por partida doble

Nico Paz abrió la cuenta al minuto 8. Josimar Méndez tuvo el empate tras un contragolpe de Gerald Taylor, pero Emiliano Martínez detuvo el remate.

Entre el 35 y el 42, Julián Álvarez anotó dos veces y Paz completó su doblete para el 4-0 al descanso.

Mac Allister selló la goleada

Franco Mastantuono marcó el quinto al 48 y Alexis Mac Allister puso el 6-0 al 78 y Franco Mastantuono terminó la goleada con el 7-0.

Costa Rica cerró la gira con dos derrotas tras caer también 2-0 ante Ecuador.

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