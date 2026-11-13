Costa Rica cae ante Ecuador en el debut de Bryan Ruiz como técnico

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Costa Rica pierde 2-0 ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, en su primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre.

Jordy Caicedo abrió el marcador al minuto 21.

La Sele intentó responder con aproximaciones de Carlos Mora y Manfred Ugalde, mientras Patrick Sequeira intervino para evitar más anotaciones.

En el complemento, la Tricolor mostró mayor iniciativa y generó opciones para empatar, pero no logró concretarlas.

Después llegaron los problemas: Alexis Gamboa abandonó el campo por un golpe en la rodilla y Diego Mesén, quien ingresó en su lugar, salió expulsado poco después.

Una falta de Juan Pablo Vargas dentro del área terminó en penal. Moisés Caicedo convirtió al minuto 82 y amplió la ventaja ecuatoriana.

Costa Rica jugará ante Argentina el próximo martes 17 de noviembre.