Costa Rica busca consolidarse como un destino para el turismo náutico de lujo

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El país busca consolidarse como un destino para el turismo náutico de lujo, por lo que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) participó recientemente en una de las ferias náuticas más importantes del mundo, realizada en Estados Unidos.

En este evento, el país aprovechó para promover su infraestructura de marinas, así como sus riquezas naturales y los servicios disponibles para yates y superyates.

Según la institución, esta estrategia además de atraer inversionistas, busca que se acerquen visitantes con alto poder adquisitivo, lo que generaría nuevos empleos en las comunidades costeras.