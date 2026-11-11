Costa Rica brilla con propuesta innovadora para la toma de medicamentos

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Costa Rica destacó a nivel latinoamericano con una propuesta innovadora para la toma de medicamentos, a través de Domopill, un proyecto desarrollado por dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que obtuvo el segundo lugar general y el primer puesto en la categoría de salud y bienestar del tercer concurso latinoamericano de emprendimiento realizado en Panamá.

La idea nació en las aulas universitarias de Cartago, específicamente en el recinto de Paraíso, y sus creadoras son Cindy María Brenes y María Fernanda Guillén, estudiantes de cuarto año de Dirección de Empresas.

La creadora Cindy Brenes explicó en qué consiste la propuesta: “Domopill es un ecosistema que constituye un pastillero inteligente junto con una aplicación móvil, el cual lo que le ayuda es a las personas a brindarles recordatorios. Digamos, el pastillero tanto de luz y sonido, y en la aplicación tiene algunas funcionalidades como agregar medicamentos, ver historial, poder hacer compras en la app, o también tener como tipo rachas de adherencia como en TikTok”.

La idea nació de una lluvia de ideas relacionada con problemas que afectan a personas o familiares que viven con los estudiantes, como que se les olvide tomar un medicamento o confundan las dosis u horarios en que deben tomarlos.

María Fernanda Guillén describió la reacción del equipo al conocerse el resultado: “Emocionadas, no lo esperábamos la verdad, porque las ideas estuvieron muy buenas, entonces sí fue como una sorpresa cuando dijeron Domopill, la profe se puso muy emocionada y nos abrazó y no sé, fue muy emocionante”.

El proyecto superó diferentes etapas, primero en las ferias de emprendimiento de la UCR y posteriormente clasificó a la competencia latinoamericana, un reconocimiento que destaca el talento y la creatividad de las estudiantes costarricenses y cómo las ideas que nacen en las universidades pueden convertirse en soluciones para necesidades reales de la población.