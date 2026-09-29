Costa Rica baja al puesto 57 del Ranking FIFA

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Costa Rica bajó al puesto 57 del Ranking FIFA, lo que representa la peor ubicación del país en los últimos 13 años.

La Selección Nacional descendió en la clasificación mundial tras los resultados recientes en las competencias internacionales.

Osael Maroto, presidente de FedFútbol, comenta que “tenemos que trabajar para estar en el lugar que merece nuestra selección”.

El retroceso en el ranking refleja el momento irregular que atraviesa el combinado patrio en el fútbol internacional.