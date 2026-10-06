Enfermedad viral se dispara en Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El chikungunya registra un importante aumento de casos en Costa Rica. En apenas una semana, las personas enfermas pasaron de 467 a 620.

Esto representa un crecimiento cercano al 33%, según los datos reportados por el Ministerio de Salud.

Chikungunya aumenta en una semana

Durante la semana epidemiológica 36, las autoridades contabilizaron 467 casos de chikungunya.

Sin embargo, para la semana 37 la cifra subió hasta 620 casos.

El aumento mantiene la atención sobre esta enfermedad viral, que se transmite principalmente mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Aunque el chikungunya y el dengue son enfermedades diferentes, ambos comparten el mismo mosquito transmisor.

Estos cantones concentran más casos

La Cruz registra la mayor cantidad de personas enfermas, con 184 casos.

Le siguen Alajuela, con 118; Carrillo, con 64; Santa Cruz, con 49; y San José, con 44.

Ante este comportamiento, las autoridades mantienen el llamado a eliminar los criaderos del mosquito.

Por eso, recomiendan revisar patios y jardines, eliminar recipientes con agua estancada y evitar que las macetas acumulen líquido.

Estas medidas ayudan a reducir los sitios donde el mosquito puede reproducirse y, por tanto, disminuir el riesgo de transmisión del chikungunya.

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