Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Cosevi identificó 40 kilómetros de alta accidentabilidad en el país, donde ocurrieron 365 muertes por choques y atropellos en un período de tres años, según el estudio realizado por la institución.

La mayoría de estos tramos de alta accidentabilidad se concentran en las provincias de Puntarenas y Limón, de acuerdo con los datos aportados por el Cosevi.

Jeffrey Cervantes, director del Cosevi, informa que “actualmente tenemos un proyecto muy bueno en el sector de Guanacaste donde hacemos talleres con motociclistas y nos enfocamos en llegar con ellos, que es donde más tenemos fallecimientos, de gente con motocicleta”.