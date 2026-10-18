Corriente arrastra niño de 10 años en Puntarenas

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre la desaparición de un menor de 10 años, a quien arrastró la corriente.

Según la información preliminar, tras el suceso, el menor permanece desaparecido y los cuerpos de emergencia continúan con su búsqueda.

El incidente con la corriente ocurrió a eso de la 1:48 p. m. de este domingo 18 de octubre, en Puntarenas centro.

Por: Camila Rosales Méndez

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