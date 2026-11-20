Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Correos de Costa Rica lanzó una nueva aplicación que permitirá a los usuarios dar seguimiento a sus paquetes y coordinar las entregas directamente con los mensajeros.

La herramienta incorpora varias funciones, entre ellas la consulta de códigos postales y la ubicación de casilleros y sucursales en el país.

¿Cómo utilizarla?

Una de las novedades es la incorporación de un chat que facilita la coordinación de las entregas. Por medio de esta opción, los usuarios podrán conversar con el mensajero y compartir su ubicación para facilitar la recepción de los paquetes.

¿Está disponible para todos los dispositivos?

La aplicación ya está disponible para dispositivos Android, mientras que la versión para iPhone llegará próximamente.

Le puede interesar: Muere actor de ‘Friends’ y ‘CSI’ tras ser atropellado