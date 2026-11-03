Correos de Costa Rica realizará feria de empleo esta semana

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Correos de Costa Rica realizará una feria de empleo este miércoles 4 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en las sucursales de Santa Cruz, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y Ciudad Quesada.

Durante la jornada se recibirán postulaciones para los puestos de chofer B3, mensajero, gestor de ventas y agente vendedor.

Annel Serrano, de reclutamiento y selección de personal, confirmó que la postulación será completamente digital mediante un enlace o un código QR.

Por esa razón, no será necesario presentar el currículum impreso durante la jornada.

Los interesados pueden presentarse en cualquiera de las sucursales donde se realizará la feria y completar su postulación en el horario establecido.

La entidad invita a consultar los requisitos completos en sus plataformas oficiales antes de participar.