Corea del Norte difunde fotos de Kim Jong-un tras rumores sobre su muerte

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La Agencia Central de Noticias de Corea (Korean Central News Agency), publicó fotografías de Kim Jong-un después de que circularan en internet rumores sobre su muerte por una hemorragia cerebral.
Según el medio británico The Sun, informes en internet aseguraban que lo trasladaron de urgencia a un hospital hospital en China para recibir tratamiento tras una hemorragia grave.
Posterior a los rumores, se difundieron fotos de él durante una visita a la Exposición Nacional de Vestuario y Calzado 2026, en Pionyang. El líder norcoreano aparece acompañado de su su hija, Ju-ae.
Según informó la Korean News Service, en la actividad se exhibieron más de 70.700 prendas de vestir de más de 30 tipos y más de 170.000 pares de calzado de más de 60 tipos.
“El camarada Kim Jong Un señaló que el progreso en la industria ligera debe encabezar la noble y hermosa tendencia, la civilización y el desarrollo de nuestra sociedad, acelerando aún más su dinámico avance”, añade Korean News Service.
De momento ningún medio estatal ha brindado detalles sobre su estado de salud.
Con información de: El Heraldo México, The Sun y NTN 24.
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