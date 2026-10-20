Corea del Norte difunde fotos de Kim Jong-un tras rumores sobre su muerte

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Agencia Central de Noticias de Corea (Korean Central News Agency), publicó fotografías de Kim Jong-un después de que circularan en internet rumores sobre su muerte por una hemorragia cerebral.

Según el medio británico The Sun, informes en internet aseguraban que lo trasladaron de urgencia a un hospital hospital en China para recibir tratamiento tras una hemorragia grave.

Imágenes de Kim Jong-un

Posterior a los rumores, se difundieron fotos de él durante una visita a la Exposición Nacional de Vestuario y Calzado 2026, en Pionyang. El líder norcoreano aparece acompañado de su su hija, Ju-ae.

Foto: AP Foto: AP

Según informó la Korean News Service, en la actividad se exhibieron más de 70.700 prendas de vestir de más de 30 tipos y más de 170.000 pares de calzado de más de 60 tipos.

North Korea releases 'proof of life' photos of Kim Jong Un after wild rumors dictator died from brain hemorrhage https://t.co/1neSHdtEdz pic.twitter.com/LeMNfeNr3E — New York Post (@nypost) October 20, 2026

“El camarada Kim Jong Un señaló que el progreso en la industria ligera debe encabezar la noble y hermosa tendencia, la civilización y el desarrollo de nuestra sociedad, acelerando aún más su dinámico avance”, añade Korean News Service.

¿Emitieron informes sobre su estado de salud?

De momento ningún medio estatal ha brindado detalles sobre su estado de salud.

Con información de: El Heraldo México, The Sun y NTN 24.

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