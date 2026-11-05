Copa Oro 2027 tendrá más partidos en primera fase y cambios en clasificación

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Copa Oro 2027 tendrá más partidos en la primera fase y un nuevo formato de clasificación, según anunció la CONCACAF.

El torneo mantendrá sus 16 participantes, pero ahora estarán divididos en 2 grupos de 8 selecciones en lugar de 4.

Según Gustavo Araya, secretario general de Fedefútbol sostuvo que cada equipo jugará 4 encuentros en la fase de grupos en vez de 3 y que el formato para definir los rivales será como el reloj suizo.

Además, indicó que no se enfrentarán todos contra todos y que cada selección disputará 4 partidos ante rivales distintos. Los cruces se definirán a partir del ranking de CONCACAF y el sorteo.

Los 4 mejores de cada sector avanzarán a cuartos de final. Desde cuartos de final, el camino se mantiene igual que en ediciones anteriores, con semifinales y final para definir al campeón.

El formato se asemeja al utilizado en la Nations League, que ha funcionado bien desde el punto de vista administrativo.

Por otro lado, Arabia Saudita será el invitado especial del torneo y Costa Rica se jugará el boleto en el repechaje de marzo.

Si consigue la clasificación, tendrá 4 partidos garantizados en lugar de 3. El sorteo será el 8 de abril y el torneo se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.