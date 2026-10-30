Convocan a nuevo plantón en Costa Rica

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Universidades públicas y organizaciones sociales convocaron a un nuevo plantón en defensa de la educación pública, ante los recortes planteados al presupuesto universitario.

¿Cuándo y dónde será el plantón?

La manifestación se realizará el lunes 2 de noviembre de 2026, a partir de las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) y las federaciones estudiantiles respaldan la convocatoria.

La actividad coincidirá con el inicio de una etapa decisiva de la discusión del Presupuesto Nacional 2027 en la Asamblea Legislativa.

Reclaman recorte al FEES

La convocatoria surge después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobara una reducción de ₡8.048 millones de recursos postergados del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

Según las organizaciones convocantes, el recorte genera preocupación por el financiamiento de las universidades públicas, las becas, las sedes regionales y el acceso a la educación superior.

Además, señalaron que todavía existen otras mociones de recorte pendientes de revisión legislativa.

Los organizadores hicieron un llamado a participar de forma pacífica, respetuosa y responsable durante la jornada.

La actividad busca defender el financiamiento de la educación pública y los acuerdos relacionados con el FEES.

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