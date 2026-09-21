Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

La Contraloría revela atrasos de hasta seis años en proyectos de energía del ICE, según el informe presentado por el órgano contralor.

Lía Barrantes, gerente de fiscalización CGR, añade que “también se encontraron atrasos en la atención de solicitudes de conexión a la red de transmisión”.

Las obras también registran sobreprecios que superan los 13 mil millones de colones, de acuerdo con los datos de la Contraloría.

El informe evidencia serias deficiencias en la ejecución de los proyectos energéticos del Instituto Costarricense de Electricidad.