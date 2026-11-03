Contraloría detectó debilidades en contrataciones por excepción del Cosevi

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Contraloría General de la República detectó debilidades en las contrataciones por excepción del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), institución que entre 2023 y 2026 adjudicó 175 contratos de este tipo por más de 3.210 millones de colones.

Una auditoría a 30 expedientes reveló que en el 80 % no había estudios de mercado para comprobar si los precios eran razonables y que en el 83 % faltaban informes técnicos, jurídicos o financieros que justificaran las compras.