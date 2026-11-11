Continúa operación militar salvadoreña en Haití

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Salvador mantiene su operación militar en Haití tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La acción se ejecutó junto a la Policía Nacional de Haití contra la pandilla 400 Mabuso.

El operativo se concentró en Croix de Bouquet, a las afueras de Puerto Príncipe.

Un video muestra helicópteros de la Fuerza Aérea Salvadoreña disparando cohetes de 70 milímetros contra el complejo que servía de residencia y cuartel general de la banda.

La ofensiva responde a la emboscada sufrida por los técnicos de aviación en la misma zona.

Tras el incidente, El Salvador desplegó alrededor de 2000 militares que reciben apoyo de la República Dominicana en logística e inteligencia.

El canciller dominicano, Luis Abinader, indicó que el ministro de Defensa salvadoreño se comunica casi a diario con su homólogo.

“Le hemos recomendado a través de nuestros esfuerzos diplomáticos que el grupo de supresión de pandillas pueda coordinar las acciones con el ejército salvadoreño”, declaró el funcionario.

Indicaron que varios hombres armados murieron en el complejo, pero el líder de la pandilla no se encontraba en ese lugar.

Hasta ahora no hay confirmación oficial del paradero de los cuatro aerotécnicos.

La próxima semana, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils Aimé visitará El Salvador para discutir el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano.