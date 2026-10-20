Continúa negociación para definir aumento salarial en los salarios mínimos para el sector privado

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Continúa la negociación para definir el aumento salarial en los salarios mínimos para el sector privado, con una propuesta sindical de incremento entre el 1,70% y el 2,23%.

Esta variación significa un aumento de entre 1.700 colones y 2.230 colones por cada 100.000 colones de salario, según la propuesta presentada.

El Consejo Nacional de Salarios recibirá este lunes 26 de octubre la propuesta del Estado para, posteriormente, definir el ajuste que regirá el otro año.