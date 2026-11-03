Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un accidente eléctrico reportado por la Benemérita Cruz Roja Costarricense dejó a un hombre grave en Curridabat.

Según la versión preliminar, la víctima, de aproximadamente 46 años, hizo contacto con líneas primarias. Tras el suceso, presentaba quemaduras en el tórax, el abdomen y una extremidad superior.

El accidente ocurrió a eso de las 9:52 a. m. de este martes 3 de noviembre, en Calle Garita, en Tirrases de Curridabat.

El personal de emergencia trasladó al hombre en condición crítica al Hospital Calderón Guardia. De momento, no hay información actualizada sobre su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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