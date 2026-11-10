Conozca un poco más al ganador de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Brandon Mongrillo, un joven vecino de Naranjo de Alajuela, se convirtió en el gran ganador de la primera temporada de La Voz del Más Allá tras conquistar el escenario y deleitar al público con su interpretación de Antonio Aguilar.

El artista, quien confesó que no esperaba vivir esta experiencia este año porque surgió de repente, tiene en la música ranchera su gran pasión y comenzó a cantar desde muy pequeño.

Durante la visita a su vivienda, el talentoso cantante mostró con cariño el primer traje que utilizó en sus inicios, con el cual le cantaba a su abuela Antonia cuando era apenas un niño.