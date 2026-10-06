Conozca todos los detalles del Tope Nacional 2026

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud anunció el regreso del Tope Nacional a San José el próximo 26 de diciembre, después de tres años.

Asimismo, el ministro de Cultura y Juventud brindó los detalles sobre la actividad que se realizará en la capital.

Por consiguiente, el Tope Nacional 2026 regresará a San José el próximo 26 de diciembre tras tres años de ausencia.

Jorge Rodríguez, Ministro de Cultura y Juventud, afirma que “es justamente eso, un tiempo de poder compartir en comunidad, de celebrar que podemos usar los espacios públicos”.