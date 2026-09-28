Conozca qué es la diverticulitis y cómo reconocerla

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Ese dolor abdominal intenso y constante en la parte inferior izquierda del abdomen, acompañado de cólicos, fiebre y escalofrío, podría indicar que usted padece de diverticulitis, una inflamación de los divertículos del colon que también provoca cambios en el ritmo intestinal.

El Dr. José Pablo Jiménez Trigueros, especialista en cirugía general y oncología, explica que aunque un brote leve puede manejarse con dieta y medicación, si hay recurrencia o complicaciones puede requerir cirugía, y que el estreñimiento, la dieta baja en fibra, la debilidad en la pared intestinal, la obesidad, el sedentarismo y el tabaco debilitan la pared del intestino.

El especialista detalla que la actividad física ha demostrado una clara reducción del riesgo de desarrollar diverticulitis y que en casos avanzados, como la perforación, es necesaria la intervención quirúrgica urgente.