Conozca los mamíferos que habitan los bosques de Costa Rica y sus secretos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los mamíferos que habitan los bosques de Costa Rica y sus secretos son explicados por el biólogo José Manuel Mora Benavides, docente e investigador en ecología y conservación de mamíferos.

El especialista detalla cómo distinguir un saíno de un chancho de monte, dónde acostumbra vivir la danta y cómo se organizan los felinos para sobrevivir en la espesura.

Además, explica cómo las carreteras y los terrenos agrícolas fragmentan los bosques y por qué los atropellos representan una amenaza para estas especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.