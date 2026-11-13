Conozca los mamíferos que habitan los bosques de Costa Rica y sus secretos

José Manuel Mora Benavides revela cómo distinguir saínos, dantas, venados y felinos

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Los mamíferos que habitan los bosques de Costa Rica y sus secretos son explicados por el biólogo José Manuel Mora Benavides, docente e investigador en ecología y conservación de mamíferos.

El especialista detalla cómo distinguir un saíno de un chancho de monte, dónde acostumbra vivir la danta y cómo se organizan los felinos para sobrevivir en la espesura.

Además, explica cómo las carreteras y los terrenos agrícolas fragmentan los bosques y por qué los atropellos representan una amenaza para estas especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. 