Conozca las causas de la hinchazón en los tobillos

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Detrás de unos tobillos hinchados puede haber desde una acumulación de líquido o inflamación hasta causas médicas importantes, por lo que diferenciar cuándo se trata de cansancio o calor y cuándo es una señal de alerta de un problema grave en el corazón, los riñones o el hígado es fundamental.

El Dr. Cristopher Araya López, podólogo, explica que los tobillos hinchados pueden ser causados por retención de líquidos o por problemas como fallas cardíacas, renales o coágulos, y detalla que pasar muchas horas de pie o sentado, junto con el exceso de sal en las comidas, duplica el riesgo de sufrir retención de líquidos, piernas hinchadas e hipertensión arterial.

Además, el especialista detalla que la insuficiencia venosa crónica y las várices dificultan el retorno de la sangre al corazón, que la enfermedad renal o los problemas en el hígado pueden obstruir el flujo sanguíneo.