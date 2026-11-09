Conozca el riesgo de exponerse durante horas a ruidos fuertes

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El riesgo de exponerse durante horas a ruidos fuertes afecta un oído muy sensible cuando se superan los 85 decibeles, un nivel que perjudica el nervio auditivo y que se alcanza con máquinas industriales, motocicletas, auriculares, sirenas de ambulancia o fuegos artificiales.

La doctora, Maricruz Zamora, audióloga, advierte que la dificultad para escuchar y entender conversaciones en lugares ruidosos y los ruidos en el oído con sensación de timbre son señales que deben atenderse.

La especialista recomienda bajar el volumen al usar audífonos, colocarse tapones contra el ruido y alejarse de los parlantes en discotecas, conciertos o del trabajo con máquinas para reducir el desgaste interno del oído.