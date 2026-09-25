Conozca cuáles factores pueden poner en riesgo la salud del hígado

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Cualquier lesión o inflamación que dañe el hígado de forma continuada destruye su estructura con el paso del tiempo, aunque usted no consuma licor, y puede llevar a una cirrosis hepática que compromete seriamente la salud.

El Dr. Esteban Ruiz Blard, gastroenterólogo y especialista en enfermedades del hígado, explica que la cirrosis no alcohólica está asociada a la disfunción metabólica o hígado graso, y que la acumulación de grasa relacionada con la obesidad, la diabetes tipo 2 y el colesterol alto genera inflamación crónica.

El especialista detalla que las infecciones prolongadas por los virus de la hepatitis B o C atacan y destruyen la estructura del órgano, que el uso prolongado de ciertos fármacos o la exposición a químicos industriales puede inducir daño crónico, y que señales como fatiga persistente, piel amarillenta, picazón y abdomen abultado son alertas que no se deben pasar por alto.