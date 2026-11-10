Conozca cómo romper con el miedo que nos impide cambiar de vida

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Conozca cómo romper con el miedo que impide cambiar de vida, un tema abordado por el psicólogo Rafael Morales, quien explicó por qué muchas personas permanecen durante años en relaciones que ya no les hacen bien, trabajos que las desgastan o situaciones que les producen infelicidad.

El especialista en psicología detalló qué hay detrás de la incapacidad de dar el paso, cómo se confunde la costumbre con el amor y la compañía con la felicidad, y cómo afecta a la vida cotidiana permanecer en un lugar donde ya no se quiere estar.

Morales también indicó cuál sería el primer paso para quien reconoce vivir esta situación y cómo aprender a estar solo sin regresar a aquello que hacía infeliz.