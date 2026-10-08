Conozca cómo diferenciar los olvidos normales de una pérdida cognitiva

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La edad por sí sola no causa el deterioro cognitivo, sino que se trata de un factor de riesgo, por lo que es importante diferenciar los olvidos normales de una pérdida cognitiva que requiere atención.

La Dra. Von Storren explica en qué detalles de la casa o del aspecto físico se debe fijar la familia al visitar a un adulto mayor, como cambios en la limpieza, la nevera o el descuido personal.

Asimismo, detalla cuándo hay que sospechar que se trata de demencia o de simples despistes, y cómo se manifiestan los cambios de humor o comportamiento en las etapas iniciales.

La especialista señala que olvidar información reciente como fechas, citas médicas o conversaciones recientes, repetir las mismas preguntas, perderse en calles que antes eran familiares o confundir el tiempo, el día o el año son señales de alerta