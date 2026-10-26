Conozca cómo afecta el dolor crónico a la movilidad y al estado emocional 

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El dolor crónico afecta la movilidad y el estado emocional cuando persiste por más de tres meses en músculos o articulaciones, según explica la doctora Alejandra Delgado, anestesióloga y algóloga.

La especialista detalla que esta condición es una de las causas más frecuentes de discapacidad, limita la movilidad y fractura el bienestar emocional de quienes la padecen, y describe cómo el dolor se localiza en músculos, articulaciones, ligamentos, huesos o tendones.

Delgado también aborda los tratamientos disponibles por niveles, desde analgésicos no opioides hasta opioides fuertes bajo estricta supervisión, y la importancia de integrar psicología conductual, fisioterapia y nutrición.