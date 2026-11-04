Conozca cómo adaptar la comida para evitar atragantamientos

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Conocer cómo adaptar la comida para evitar atragantamientos exige modificar la textura y consistencia de los alimentos cuando una condición médica dificulta tragar.

La doctora Maricel Cruz Rodríguez explica que los alimentos deben ser de textura suave y homogénea, como purés, mouses o miel muy espesa, y advierte que se deben evitar galletas, pan tostado, quesos curados, carnes fibrosas, frutos secos enteros y espinas de pescado.

Además, la especialista detalla el tamaño del bocado, las opciones para desayuno, merienda, almuerzo y cena, y el uso de suplementos y proteínas en polvo para asegurar el aporte de agua y nutrientes.