Conocida librería anuncia su cierre definitivo tras 46 años de historia

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Una histórica librería anunció su cierre definitivo tras 46 años de historia en el mercado. Noticia la confirmaron en sus redes sociales en medio del contexto de celebración por un nuevo aniversario.

Local sirvió de fuente de información y conocimiento para miles de ciudadanos costarricenses.

¿Cuál librería anunció su cierre?

Se trata de la librería Nueva Década, ubicada en San Pedro de Montes de Oca.

¿Por qué razón toman esta decisión?

“Actualmente, nos encontramos en una etapa, que, por diversas circunstancias externas, como el deterioro de la educación en Costa Rica, el poco estímulo a programas de promoción a la lectura, la virtualidad en la enseñanza y otros aconteceres nacionales, nos han afectado desde hace un tiempo, en el desempeño comercial de la librería”, dice un mensaje de la librería.

Aseguran que han tratado de sobrevivir en esta “pandemia cultural a la que hemos llegado”, pero a pesar de los esfuerzos, no hemos podido lograr recomponernos, por lo que con mucha tristeza que Nueva Década se ve obligada a abandonar el mercado del libro.

“Al llegar a este punto nos embarga la pena y la nostalgia, han sido muchos años de momentos compartidos, tertulias, anécdotas y un sin fin de personas recorriendo los pasillos de nuestra querida librería”, agregan.

¿Qué pasará con el negocio?

Según anunciaron en redes, iniciarán la etapa de finalización, hasta el cierre definitivo de puertas.