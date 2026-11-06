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El Congreso aprobó en primer debate el presupuesto nacional para el próximo año, que asciende a 12,4 billones de colones.
Durante el proceso de aprobación hubo respaldo por parte del partido oficialista, pero también cuestionamientos de la oposición por los recursos destinados a la educación y al Poder Judicial.
El plan de gastos contempla una disminución de casi 393 mil millones de colones en comparación con el presupuesto de este año, así como una reducción de 8 mil 48 millones de colones al financiamiento de las universidades públicas, recursos que se trasladaron al Magisterio Nacional.