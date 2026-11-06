Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Congreso aprobó en primer debate el presupuesto nacional para el próximo año, que asciende a 12,4 billones de colones.

Durante el proceso de aprobación hubo respaldo por parte del partido oficialista, pero también cuestionamientos de la oposición por los recursos destinados a la educación y al Poder Judicial.

El plan de gastos contempla una disminución de casi 393 mil millones de colones en comparación con el presupuesto de este año, así como una reducción de 8 mil 48 millones de colones al financiamiento de las universidades públicas, recursos que se trasladaron al Magisterio Nacional.