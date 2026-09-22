Congestión pélvica: ¿Qué causa el dolor que no desaparece?

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El síndrome de congestión pélvica es una causa frecuente de dolor con más de seis meses de duración, provocado por la dilatación y el mal funcionamiento de las venas ováricas y pélvicas, que hace que la sangre fluya hacia atrás y las venas se hinchen y se retuerzan.

El Dr. Jorge Chavarría Carmona explica que el dolor suele ser sordo, punzante o intenso; se siente durante todo el ciclo menstrual y empeora al estar de pie o sentado mucho tiempo.

El especialista detalla que la ecografía Doppler es la prueba inicial para ver las venas dilatadas en la pelvis, que también se pueden usar TAC o resonancia magnética, y que el tratamiento incluye medicamentos antiinflamatorios o un procedimiento mínimamente invasivo para bloquear las venas dañadas.