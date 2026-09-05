Confirman segundo fallecido por mortal choque en Ruta 27

Durante la noche de este 5 de setiembre se presentó una fuerte colisión entre dos vehículos en el sector de Orotina, sobre Ruta 27. Autoridades confirmaron la muerte de dos personas. Se trata de un menor de edad y un masculino adulto.

Reporte de Cruz Roja sobre el accidente en Ruta 27

Como parte de la respuesta a esta emergencia, se han trasladado 7 pacientes en condición crítica, de los cuales 4 son menores de edad y 2 son personas adultas.

“Lamentablemente, se confirma el fallecimiento de un menor de edad en la escena y un hombre adulto”.

Imágenes de la escena

A la redacción de Noticias Repretel llegaron imágenes de la escena.

Bomberos atienden a las víctimas.

Múltiples unidades de emergencia se encuentran en el lugar.

Información en desarollo.

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