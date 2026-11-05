Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Cruz Roja confirmó la muerte del hombre que quedó atrapado en la turbina de la planta hidroeléctrica ubicada en el sector de Angostura, Pavones de Turrialba.

Los cuerpos de emergencia lograron extraer al paciente.

Confirmación de la muerte del hombre

La Cruz Roja dijo que:

“Lamentablemente, se aborda a un hombre adulto, quien fue declarado sin signos vitales”.

Entrega del cuerpo

Los equipos de emergencia realizan las labores correspondientes para trasladar el cuerpo a una zona segura y posteriormente entregarlo a las autoridades policiales, para los procedimientos respectivos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.