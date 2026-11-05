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La Cruz Roja confirmó la muerte del hombre que quedó atrapado en la turbina de la planta hidroeléctrica ubicada en el sector de Angostura, Pavones de Turrialba.
Los cuerpos de emergencia lograron extraer al paciente.
La Cruz Roja dijo que:
“Lamentablemente, se aborda a un hombre adulto, quien fue declarado sin signos vitales”.
Los equipos de emergencia realizan las labores correspondientes para trasladar el cuerpo a una zona segura y posteriormente entregarlo a las autoridades policiales, para los procedimientos respectivos.
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