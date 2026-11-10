Confirman abandono y agresión en caso de adulto mayor fallecido

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Agentes judiciales investigan la muerte de un adulto mayor de 80 años en Los Chiles, Alajuela. En apariencia la mujer encargada de cuidarlo lo agredía. Ella es dueña de la casa donde la víctima alquilaba un cuarto para vivir. Al parecer, no era la primera vez que ocurría.

Por eso, una vecina decidió grabar lo que estaba pasando. En el video que llegó a la sala de redacción de Noticias Repretel, se escucha a la mujer gritarle, sujetarlo con fuerza del brazo y arrastrarlo por la vivienda.

¿Qué acciones tomó la vecina con el supuesto caso de agresión contra el adulto mayor?

La vecina alertó a la policía. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la vivienda encontraron al adulto mayor sin vida. Testigos señalan que don Ramón vivía en abandono total.

Según una fuente judicial, lo ubicaron en estado de abandono, tenía varios días sin comer, lo agredían física y psicológicamente, vivía en una cuartería de madera en condiciones no aptas para un adulto mayor, pese a que tenía una pensión.

Investigación

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo del adulto mayor, el cual fue remitido a la morgue para determinar las causas de su muerte.

OIJ señala que el caso está en investigación, pero no descartan que pueda tratarse de un homicidio y hasta el momento no hay personas detenidas.

“Si producto del abandono también se produce la muerte, la pena podría ser hasta de 12 años. Pero también podríamos estar frente a un homicidio calificado, si esas agresiones fueron con el ánimo de matar a esta persona, podríamos estar frente a lo que se llama un homicidio por odio, que es uno de las causales que establece el homicidio calificado y ahí la pena podría ser hasta de 35 años”, dijo Boris Molina, abogado penalista.

Estos no son casos aislados. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), entre el 2025 y 2026, por medio de la línea dorada 1165, han recibido más de 2700 denuncias por violencia contra adultos mayores y 905 denuncias por abandono.