Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitará una jornada especial de pruebas prácticas de manejo sin cita previa en Puntarenas, durante cuatro días de diciembre.

La iniciativa se llevará a cabo del martes 15 al viernes 18 de diciembre de 2026, en horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Durante esos días se aplicarán evaluaciones para obtener las licencias B1, correspondiente a automóvil, y A1, A2 y A3, para motocicleta.}

¿Cuáles son los requisitos?

Tener aprobada la prueba teórica de manejo.

Presentar el documento de identidad vigente y en buen estado.

Llevar el derecho de circulación y la tarjeta de revisión técnica vehicular del automotor.

Presentar el comprobante de pago de ¢5.000, correspondiente a la licencia clase A1, A2, A3 o B1. El pago puede realizarse en cualquier entidad financiera autorizada.

Contar con un dictamen médico vigente, emitido en un periodo menor a 180 días.

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¿Quiénes no podrán realizar la prueba?

La institución aclaró que las personas interesadas no deben tener una cita de prueba práctica previamente matriculada.

Tampoco podrán participar quienes se encuentren dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por haber reprobado una evaluación anterior, ya que el sistema aplica una restricción automática durante ese plazo.

La jornada busca facilitar el acceso a las pruebas prácticas de manejo para quienes cumplen con los requisitos y desean obtener su licencia de conducir.

Escrito por: Daniel Palma Durán.