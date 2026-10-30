Conductores de plataforma trabajan 12 horas para sacar ganancias tras aumento de gasolinas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Los conductores de plataformas de transporte aseguran que deben trabajar entre 10 y 12 horas diarias para sacar las ganancias del día y cubrir los gastos del mes ante el ajuste en los precios de los combustibles, que están próximos a superar los 800 colones por litro.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un nuevo incremento que regirá en los próximos días, con la gasolina súper pasando de 764 a 806 colones por litro, la regular subiendo 89 colones hasta 808 colones y el diésel incrementándose en 23 colones, con lo que quedaría al mismo precio que la regular.

Los conductores señalan que el tanque lleno de un motor 1200, el más usado en estas plataformas, pasó de costar aproximadamente 20.000 a 24.000 colones y rinde un día y medio o dos para recorrer unos 220 o 230 kilómetros, a lo que se suman comisiones altas de las aplicaciones y alquileres de vehículos que van de 80.000 a 100.000 colones semanales, o hasta 120.000 o 130.000 en el caso de los eléctricos.