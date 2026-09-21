Conductor se salvó de milagro al protagonizar una aparatosa caída en el cauce de una quebrada

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El conductor de un vehículo se salvó de milagro tras protagonizar una aparatosa caída al cauce de una quebrada, en un hecho ocurrido en la localidad de El Saíno de Pital, San Carlos.

Por causas que no se tienen claras, el hombre perdió el control y se salió de la vía, cayendo unos diez metros por una ladera, lo que provocó que el automotor quedara sobre su techo.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso, según se confirmó tras la revisión del vehículo que quedó completamente volcado en el cause.