Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron una situación en la que una discusión en carretera escaló hasta que el conductor de un carro le pasó por encima a una motocicleta.

El suceso inició cuando la motocicleta y el vehículo chocaron entre sí. Después, los conductores de ambos comenzaron el conflicto.

Durante un momento, el motociclista se bajó de su vehículo mientras el conductor del carro retrocedía. Justo cuando el primero terminó de bajar, el carro pasó por encima de la motocicleta.

Después de eso, el conductor retomó la marcha y se dio a la fuga de la escena.

El suceso y la discusión ocurrieron durante la mañana de este martes 27 de octubre en La Guácima, Alajuela.

Por: Camila Rosales Méndez

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