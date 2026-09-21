Conductor invade carril y provoca fuerte accidente que deja herida a motociclista

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un conductor invadió el carril y provocó un fuerte accidente que dejó herida a una motociclista, un caso que refleja un problema en aumento este año.

Andrea Segura, Subdirectora de Operaciones de Tránsito, afirma que “muchos de esos conductores hacen ese tipo de invasión de carril por adelantar (…) esto pues tiene una multa bastante alta”.

Las invasiones de carril como la que causó serias lesiones a la motociclista siguen incrementándose en las carreteras del país, según las autoridades.