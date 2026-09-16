Conductor cae a barranco de 10 metros y sobrevive

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El conductor de un automóvil se salvó tras caer a un barranco de 10 metros en la localidad de Santa Rosa de Limón, hecho que se registró cuando el hombre perdió el control del vehículo.

Por causas que no se tienen claras, el automotor se salió de la vía, lo que provocó la caída a gran profundidad, aunque la víctima fue auxiliada por curiosos y personal de Bomberos.

Tras ser atendido por los cuerpos de emergencia, el conductor no requirió traslado al centro médico, por lo que se mantuvo en el sitio sin mayores complicaciones.