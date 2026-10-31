Conductor aparentemente ebrio mata a motociclista en Circunvalación

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un motociclista que se dirigía a su trabajo murió la mañana de este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en Circunvalación, a la altura de Hatillo 3, en San José.

De acuerdo con la información de Noticias Repretel, un conductor que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol invadió el carril por el que viajaba el motociclista y provocó la colisión.

Contra la barrera de concreto

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado contra la barrera de concreto que divide los carriles de la carretera. El golpe le ocasionó la muerte en el sitio.

El accidente ocurrió cuando el trabajador viajaba desde Desamparados hacia su lugar de trabajo. Algunas personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

¿Qué más se sabe?

Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron al sitio para atender el caso y realizar las diligencias correspondientes.

Al conductor del automóvil le practicaron pruebas de alcoholemia y quedó detenido a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

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El accidente provocó el cierre de la vía durante aproximadamente tres horas y media mientras las autoridades realizaban la inspección y recolectaban indicios para la investigación.