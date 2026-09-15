Condiciones climáticas obligaron a suspender de nuevo la competencia de Brisa Hennessy

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La organización de la Liga Mundial de Surf aplazó el duelo de Brisa Hennessy contra Carissa Moore debido a las malas condiciones del oleaje en California, por lo que la competencia programada para este martes fue cancelada y la tica deberá esperar para volver a la acción.

El evento se reanudaría el próximo miércoles a la espera de que mejore el estado del mar en Lower Trestles, donde la surfista costarricense enfrentará a la actual número 1 del mundo, Carissa Moore, luego de su victoria el sábado anterior en lo que fue la primera ronda del torneo.

Será la octava vez que Brisa y Moore se enfrenten dentro del Tour Mundial de Surf, en un duelo que promete ser uno de los más emocionantes de la competencia y que definirá el avance de la tica en el certamen internacional.