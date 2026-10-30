Condenan a exalcalde a tres años de prisión por favorecer construcción de motel

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El exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias agravado y fraude de ley, y quedó inhabilitado durante tres años para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.
El Tribunal le concedió el beneficio de cumplir la condena en libertad y deberá pagar 6 millones 600 mil colones por daño social, intereses y costas.
Los hechos ocurrieron cuando Solano ordenó por escrito aprobar un permiso de construcción para un motel, utilizando argumentos que, según la Fiscalía, daban apariencia de legalidad a su intervención. En 2023 había sido absuelto, pero una apelación obligó a realizar un nuevo juicio.