Concierto “Sueño italiano 2.0” regresa este sábado al país

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El concierto “Sueño Italiano 2.0” regresa este sábado 26 de septiembre al Hotel Crowne Plaza Corobicí, a las 8 de la noche, con una cena concierto que ofrecerá grandes interpretaciones y buena música para una noche diferente.

El espectáculo estará dirigido por el tenor mexicano Ricardo Bernal y el cantante italiano Domenico Verri, integrante del Grupo Gaviota, quienes invitan al público a disfrutar de canciones nuevas y sorpresas, además de clásicos como “Mano Mera” y “No Duermes Tú Torrimente”.

Las entradas tienen un valor de 45.000 colones, y los asistentes podrán vivir momentos inolvidables en una velada diseñada para compartir y disfrutar de la mejor música italiana en un ambiente único.