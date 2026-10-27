Comunidad en Cartago tendrá nuevo CEN-CINAI en 2027

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Tucurrique, en Jiménez de Cartago, tendrá un nuevo CEN-CINAI en 2027 con una inversión del nuevo espacio que ronda los ¢450 millones para beneficio de la comunidad.

Las nuevas instalaciones beneficiarán a 343 niños, niñas y familias con servicios de atención infantil, nutrición preventiva, entrega de leche y paquetes de alimentos.

Asimismo, se desarrollarán actividades para promover el crecimiento y desarrollo de la niñez en esta zona de la provincia de Cartago.